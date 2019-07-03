Kaymakam maaşı ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu? soruları, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. Kaymakam maaşlarına dair detaylar haberimizde.

KAYMAKAM MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece Kaymakam ve emekli kaymakam maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

KAYMAKAM VE EMEKLİ KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 4 bin 967 lira alan emekli Kaymakam, yılın geri kalanında 5 bin 266 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 10 bin 722 lira maaş alan çalışan Kaymakam ise artık 11 bin 366 lira maaş alacak.