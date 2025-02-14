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        Haberler Spor Basketbol Kayla McBride, yeniden Fenerbahçe Opet'te - Basketbol Haberleri

        Kayla McBride, yeniden Fenerbahçe Opet'te

        Fenerbahçe Opet, eski oyuncusu ABD'li kadın basketbolcu Kayla McBride'yi renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:48
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        Kayla McBride, yeniden Fenerbahçe Opet'te
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        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2020-2024 yılları arasında formasını giyen eski oyuncusu Kayla McBride'ı yeniden kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li kadın basketbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Son olarak Amerika'da bu yıl kurulan Unrivaled Ligi'nde Laces BC forması giyen McBride, mart ayında İstanbul'a gelerek takıma katılacak.

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