'Kayıtsız'ın festival yolculuğu başlıyor

'Nursel' ile 'Perisa’nın Beyoğlu’nda kesişen yolları, bir şiir üstünden ele alınarak beyazperdeye yansıtılan 'Kayıtsız''da bu kesişim; yalnızca iki kadının hayatlarının değil, birden fazla kültürün tek bir akışta şiir ve dayanışma eşliğinde kavuştuğu ortak bir anlatıya dönüşüyor.