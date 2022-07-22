Kayıt dışı ile mücadele için öneriler alınıyor

Kayıt dışı ile mücadele için öneriler alınıyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm vatandaşların 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hazırlanacak Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı’na ilişkin eylem önerilerini Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne iletebileceğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda "Gelir dağılımı, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayan kayıt dışı ekonomi ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteği büyük önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.