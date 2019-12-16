16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan ocak-kasım döneminde 14 milyon 650 bin dolar karşılığı 6 bin 750 ton kayısı çekirdeği ihraç edildi.
Türkiye'nin 17 milyon adet kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor. "Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaptığı açıklamada, kentteki üreticilerin kayısının hem meyvesinden hem de çekirdeğinden gelir sağladığını söyledi.
Bu yılın ocak-kasım döneminde 6 bin 750 ton kayısı çekirdeği ihracatı yaptıklarını ve karşılığında 14 milyon 650 bin dolar gelir elde ettiklerini belirten Özcan, "Kuru yemiş sektöründe kayısı çekirdeği şu an önemli bir noktada. Çekirdek bu yıl üreticiyi güldüren ürünümüz oldu." dedi.
"FİYATLAR YÜZDE 60 ARTTI"
Özcan, kayısı çekirdeği fiyatlarının geçen yıla kıyasla arttığını dile getirerek, "Kayısı çekirdeğinde fiyatlar yüzde 60 arttı. Geçen yıl 'kabuklu' diye adlandırılan kükürtlü kayısı çekirdeğinin kilogramı 2,2 liraydı, şu an 3 lira 70 kuruş ile 4 lira bandında. Yine geçen yıl 4,5-5 lira bandında olan kabuklu organik kayısı çekirdeği şu an 7 lira. Organik kayısı çekirdeği içi ise 30 lira." diye konuştu.
"SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ ÜRÜNLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"
İhracat bakımından geçen yıla göre ton başına 500 dolar artışın söz konusu olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:
"Geçen yıl kilogramı 2 dolar sevilerinde olan çekirdek ihracatımızın şu an 2,5 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Malatya kuru kayısısı dünyadaki yerini prestij ve stratejik olarak nasıl koruyorsa, kayısı çekirdeği de dünya kuru yemiş sektörünün en önemli ürünlerinden biri haline geldi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!