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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da kayıp bir kişi, parçalanmış halde bulundu - En son haberler

        Ordu'da kayıp kişi, parçalanmış halde bulundu

        Ordu'da birkaç gündür haber alınamayan Hasan Usman, fındık bahçesinde ölü bulundu. Usman'ın vücudunun hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:41
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        Kayıptı, parçalanmış halde bulundu
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        Ordu'da haber alınamayan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

        AA'nın haberine göre, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi'nde iki katlı evde yalnız yaşayan Hasan Usman'dan (63) birkaç gündür haber alamayan akrabaları, bölgede arama çalışması yaptı. Usman'ı, evin yaklaşık 100 metre aşağısındaki fındık bahçesinde yatar vaziyette bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        VÜCUDU PARÇALANMIŞ

        İhbar üzerine sağlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Usman'ın vücudunun hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendiriliyor. Usman'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        KALP VE KOAH HASTASIYMIŞ

        Usman'ın kuzeni Bilal Usman, üç gecedir evin ışığının yanmaması üzerine şüphelendiğini söyledi. Kalp ve KOAH hastalığı bulunan, ciğerlerinden rahatsız amcasının oğlunun tedavi gördüğünü belirten Usman, dün akşam Hasan Usman'ın şehir dışında yaşayan oğlunu telefonla arayarak evin ışıklarının yanmadığını ilettiğini kaydetti.

        "BU OLAYLA KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR"

        Usman, "Oğluna telefonda, 'Baban görünmüyor, acaba karakolda veya hastanede mi?' diye sordum. Araştırıp öyle bir durum olmadığını söyledi. Daha sonra komşuma, 'Bir de bahçeye bakın.' demiş. Sabah gelip bahçeye bakıyorlar ve bu olayla karşı karşıya kalıyorlar." dedi.

        * Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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