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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıptı, ormanda cansız beden bulundu

        Kastamonu'da kayıp kişi, ormanda ölü bulundu

        Kastamonu'da gece saatlerinde kaybolan Nazım Arkan, ormanlık alanda ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:32
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        Kayıptı, ormanda ölü bulundu
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gece saatlerinde kaybolduğu iddia edilen Nazım Arkan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin arama çalışmasında, Harsat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda Arkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Arkan'ın cansız bedeni, otopsisi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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