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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıptı, kazada öldüğü ortaya çıktı

        Kayıp yaşlı adamın kazada öldüğü ortaya çıktı

        Afyonkarahisar'da, yakınlarının iki gündür aradığı 78 yaşındaki Ahmet A.'nın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:49
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        Kayıptı, kazada öldüğü ortaya çıktı
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        Afyonkarahisar'da, iki gün önce kaybolan Ahmet A.'nın (78) yakınları tarafından başvurusu üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan incelemelerde Ahmet A.'nın, çevreyolunda karşıdan karşıya geçmek isterken H.A. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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