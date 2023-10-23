Kayıptı, kazada öldüğü ortaya çıktı

Kayıp yaşlı adamın kazada öldüğü ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da, yakınlarının iki gündür aradığı 78 yaşındaki Ahmet A.'nın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
Giriş: 23.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:49
Afyonkarahisar'da, iki gün önce kaybolan Ahmet A.'nın (78) yakınları tarafından başvurusu üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Yapılan incelemelerde Ahmet A.'nın, çevreyolunda karşıdan karşıya geçmek isterken H.A. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.