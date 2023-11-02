Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Haftalardır haber alınmayan adamın yatak odasında vurulduğu ortaya çıktı

        3 haftadır kayıptı, yatak bazasında vurulmuş halde bulundu

        İstanbul'da, 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Günler sonra gittiği evde koku üzerine evi kontrol eden bir yakını, Fikret Aydın'ı yatak odasındaki baza içinde vurulmuş halde buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıptı, bazada vurulmuş halde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın'ın (39), evindeki bazada vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

        Olay, geçen pazar Günü Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden 3 haftadır haber alınamayan elektrikçi Fikret Aydın'ın (39) bir yakını evine gitti.

        KLİMA AÇIK BIRAKILMIŞ

        Klimanın açık olduğunu ve evden kokular geldiğini fark eden kişi, kokunun yoğun geldiği yatak odasına girip, bazayı açtığında Fikret Aydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

        SİLAHLA VURULMUŞ

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Aydın'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis evde ayrıca uyuşturucu düzeneği de buldu.

        BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Yalnız yaşadığı belirtilen Aydın'ın cansız bedeninin kayıp olduğu süre boyunca baza altında olduğu tahmin ediliyor. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, eve sürekli girip çıktığı söylenilen T.Y.'yi arıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri istanbul
        #Büyükçekmece
        #cinayet
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Habertürk Anasayfa