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Kaybolan kız çocuğu arkadaşının evinde bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçen pazartesi günü çöp dökmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 12 yaşındaki kız çocuğu arkadaşının evinde bulundu

Giriş: 23.11.2022 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıptı, arkadaşının evinde bulundu
Kayıptı, arkadaşının evinde bulundu
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İHA

Manisa'da, kayıp olarak aranan Z.B. (12) arkadaşının evinde bulundu

Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Ayyıldız Sokak'ta, babası ve üç kardeşi ile birlikte yaşayan Z.B.'ye, 21 Kasım Pazartesi günü çöp dökmek için evden çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı. Kızlarının ortadan kaybolmasının ardından aile, sosyal medyadan yapılan ilanlarla kızlarını aramaya başlamıştı.

AİLESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

İddiaya göre, ailenin kendi imkanlarıyla yürüttüğü aramada, Z.B.'nin 2 gündür ismi öğrenilemeyen bir arkadaşının evinde olduğu öğrenildi. Z.B.'nin evinde kaldığı arkadaşının ailesi durumu aileye iletti. Ailenin, kızlarının evinde kaldığı arkadaşının ailesinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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