Kayıp yaşlı kadından acı haber!

İHA

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde iki gündür aranan 80 yaşındaki Hanife Eralp'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan Hanife Eralp'ten haber alamayan yakınları durumu Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. En son 4 Temmuz günü köy meydanında görüldüğü öğrenilen Hanife Eralp'in bulunması için ilk olarak Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

42 PERSONELLE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Bölgede Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra 2 asayiş timi, 1 asayiş karakol timi, 2 AFAD personeli, Salihli ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 2 personel, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği'nden (MAT) 3 personel, Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) 10 görevli, 2 iz takip personeli, 1 iz takip köpeği olmak üzere 42 personelin katılımıyla kurtarma çalışması başladı.

KAYALIKLARDA BULUNDU

Son iki gündür gece saatlerinde de termal kameralarla devam eden çalışmalar sonrası Eralp'in cansız bedeni Çömlekçi Mahallesi yakınında kayalıkların arasında bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.