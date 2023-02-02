Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan Hasan Sungur, bir istinat duvarının dibinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 02.02.2023 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
AA

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan Hasan Aksungur (83) ölü bulundu.

Pazarcık ilçesi Evri Taşbiçme Mahallesi'nde yaşayan Hasan Aksungur, dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahalle sakinlerinin de katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde Aksungur'u bir istinat duvarının dibinde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Aksungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İstinat duvarından düştüğü değerlendirilen Aksungur'un cenazesi, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

*Fotoğraflar: İHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.