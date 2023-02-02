Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan Hasan Aksungur (83) ölü bulundu.

Pazarcık ilçesi Evri Taşbiçme Mahallesi'nde yaşayan Hasan Aksungur, dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahalle sakinlerinin de katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde Aksungur'u bir istinat duvarının dibinde hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Aksungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İstinat duvarından düştüğü değerlendirilen Aksungur'un cenazesi, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

*Fotoğraflar: İHA