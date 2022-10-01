Jandarma ekipleri, dronla da arama- tarama çalışmaları yürütürken, Ömer Faruk'un yakınları ise mısır tarlalarında arama yapıyor.

"HİÇBİR İZ YOK"

Ömer Faruk'un annesi Emine Fırat, şu ana kadar hiçbir ize rastlamadıklarını söyledi.

Oğlunun bulunması için yardım isteyen Fırat, "Oğlum gece saatlerinde dışarı çıktı. Biz de arkadaşlarıyla görüşeceğini düşündük. Dışarı çıktı ve bir daha dönmedi, gelmeyince merak ettik ve her yerde aramaya başladık. Hiçbir ize rastlayamadık. 3 gündür gözüme uyku girmedi. Oğlumun bulunması için devletten yardım istiyorum" diye konuştu.