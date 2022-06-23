Kayıp üniversiteli 8 gün sonra ölü bulundu

DHA

İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce (23), Kocaeli'de başından vurulmuş halde bulundu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den haber alamayan ailesi, 15 Haziran'da polise kayıp ihbarında bulundu. Yücel'in ailesine not bıraktığını ve yanına silah aldığını belirleyen ekipler, cep telefonu sinyalini en sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken bölgesinde tespit etti.

ORMANDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, AFAD ve özel harekat ekipleri, karada ve denizde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Ali Kemal Yücel'in Kumcağız bölgesindeki ormanda cansız bedenine ulaştı.

Yücel'in başından vurulduğu belirlenirken, yanında da tabanca bulundu. İncelemenin ardından Yücel'in cansız bedeni, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ali Kemal Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.