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Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - TUNCELİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ekibin baraj gölünde botla arama çalışması- Bölgeye gelen grubun slogan atması- Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'nun konuşması- Aygül Doku'nun açıklamanın ardından sinir krizi geçirmesi

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor- 54 gün önce kaybolan Doku'nun bulunması için yapılan arama çalışmalarında sonuç elde edilemediTUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri katıldı.Kademeli olarak su seviyesi en düşük kota düşürülen baraj gölünde bugün de suda görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, gölde geniş bir alanda botlarla arama yaptı.Arama kurtarma ekiplerinin günü boyu sürdürdüğü çalışmalarda Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.Arama çalışmalarının sürdürüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'ne çeşitli kentlerden gelen kadın platformları üyeleri, Munzur Üniversitesi öğrencileri ile bazı HDP milletvekillerinin katılımıyla basın açıklaması düzenledi.Burada konuşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşinin 54 gündür arandığını ve çalışmalardan bir sonuç alınamadığını söyledi.Gruptakiler, "Gülistan Doku nerede?" şeklinde slogan atıp bölgeden ayrıldı.- OlayTunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.