Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 168 gündür haber alınamıyor - TUNCELİ

AA

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Arama çalışmalarına AFAD ekiplerinin yanı sıra farklı kentlerden Tunceli'ye gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile dalgıç polis ekipleri katıldı.SAK ile dalgıç polisleri, baraj gölünde belirlenen alanlarda dalış yaparak arama yaptı.AFAD ekibinin de botlarla göl yüzeyi ve kıyılarda sürdürdüğü arama çalışmalarında, bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.Bölgede devam eden arama çalışmalarını, Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da gün boyu takip etti.

Abla Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden 168 gündür haber alamadıklarını söyledi.Olayın bir an önce aydınlatılması ve Gülistan'ın akıbetini öğrenmek istediklerini belirten Doku, "Bu çocuk (Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Z.A.) 52 gün boyunca hiç Gülistan'ı sormuyor, 'Gülistan neredesin, ne yapıyorsun' diye sormazken, telefonuna el konulacağını bildiği gece, saat 02.00 de 'Gülistan neredesin, seni merak ediyorum, ses ver' diye mesaj atıyor. Neden 52 gün sonra mesaj attı, yoksa Gülistan'a ne olduğunu biliyordu da ondan mı 52 gün boyunca sormadı?" dedi.

Doku, 168 gündür suda yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamadığını belirterek, "Bu dosyaya artık hassasiyet gösterilmesini istiyorum. Hadi diyelim ki Gülistan intihar etti, arama kurtarma ekipleri suda yok deseler de bu Z.A. mesajları neden sıfırlama ihtiyacı duydu? O mesajlarda belki de Gülistan'ı intihara sürükleyen sebepler vardı. Z.A'ya telefonuna el konulacağı bilgisini kim kim ulaştırdı? 52 gün boyunca hiç Gülistan'ı merak etmeyen Z.A, ne oldu da bir gecede sormaya başladı ve bu Rusça mesajlar neden Türkçe'ye çevrilmiyor?" diye konuştu

.- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi bir evrak bulmuştu.