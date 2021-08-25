Kayıp Ukraynalı dağcıdan iyi haber

DHA

İlçeye bağlı Aydınlar Beldesi'nin Kışkıllı köyüne giden ve dağa tırmandığı sırada kaybolan turisti bulmak için AFAD, jandarma, Bitlis İHH arama kurtarma ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

AA'nın haberine göre, ekiplerin arazide çalışma yürüterek ulaşmaya çalıştığı turist, Yukarı Süphan köyü yaylasında bir çoban tarafından bulundu.

Bitlis AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, AA muhabirine, kaybolan kişiye Yukarı Süphan köyünde ulaştıklarını söyledi.

Ekipleri köye gönderdiklerini ve turisti oradan alarak hastaneye götüreceklerini ifade eden Tunçtan, "Arama çalışmalarına son verdik. Ekiplerimiz dağda, onları topluyoruz, daha sonra aşağı ineceğiz. Arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Bitlis İHH Arama Kurtarma Başkanı Abidin Araboğa ise kaybolan turisti bulmak için arama çalışmalarına destek verdiklerini, turistin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.