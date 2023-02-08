Kayıp taksiciye korkunç infaz! Arkadaşı: Canilerce katledilmiş

DHA

İstanbul'da 2 gündür kayıp olan taksici Osman Karaca (47), Şile'de ölü bulundu. Karaca'nın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Taksicinin arkadaşı Bülent Yıldız, "Arkadaşımızı bulduğumuzda canilerce katledilmişti. Taksilere kabin istiyoruz" dedi. Ümraniye ilçesinde, kendisine ait taksiyle şoförlük yapan Osman Karaca, ailesi tarafından geçen pazartesi gününden bu yana aranıyordu. Karaca, kaybolduğu gün görüştüğü arkadaşlarına Ümraniye Tepeüstü'ndeki bir otobüs durağından yabancı uyruklu bir yolcu aldığını ve Şile'ye doğru yola çıktığını söyledi. Daha sonra Karaca'dan haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp müracaatında bulundu.

ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZI BAĞLANMIŞ Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, araçta kullanılan pos cihazının en son Şile Ağlayankaya mevkisinde sinyal verdiğini belirledi. Jandarma ekiplerine bilgi verilmesi üzerine Şile Sofular Köyü'nde arama yapan ekipler, dün Osman Karaca'ya ait taksiyi ormanın içinde gördü. İddiaya göre Karaca aracın yolcu koltuğunda elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış şekilde ölü bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Karaca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. "YOLCU KOLTUĞUNDA DURDUĞU SÖYLENDİ" Osman Karaca'nın arkadaşı Namık Yılbaşı, "Arkadaşımız bir ay öncesine kadar bu durakta çalışıyordu. Bir aydır serbest çalışıyordu. Otobüs duraklarında yolcu alıyor. Bir arkadaşımızı arıyor. Diyor ki 'Ben Şile'ye yolcu aldım. Yolcum yabancı.' Ondan sonra bu olay çıkınca pos cihazının Şile Ağlayan kayalarda sinyal verdiği duyuldu. Bugün saat 13.00 civarında öldüğü haberi geldi. Olay yerine gittim. Araba Sofu'ların arka tarafında sahile kalan tepede. Araba ağaçların arasına çekilmiş vaziyette. Yalnız arkadaşımızın sağ koltukta olduğu söylendi. Oradaki jandarma birliklerinin bize söylediği. Yolcu koltuğunda durduğu söylendi. 5 senedir burada durakta çalıştık. Bir yanlışı yok. Kimseye bir yanlışı da olmaz. İşinden evine, evinden işine giden bir insan" dedi.

CENAZESİ AİLESİNE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Taksici Osman Karaca'nın cenazesi bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlenen taksicinin cenaze namazının, yarın öğle saatinde Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

"ARKADAŞIMIZ CANİLERCE KATLEDİLMİŞTİ" Öldürülen taksicinin 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Bülent Yıldız, "Olay dün 11.55'te başlıyor. Osman arkadaşımız Ümraniye'den bir yolcu aldığını Şile'ye gideceğini bize bildirdi. Birkaç saat sonra telefonu kapandı. Araştırmalara başladık, dün gündüz saatlerinde aracı bulduk. Arkadaşımız canilerce katledilmişti. Kendisi 20 yıllık arkadaşımdı, dört dörtlük bir insandı, ailesine bağlı biriydi, iki kızı vardı biri 24 biri 17 yaşlarında. Bulunduğunda telefonu kapalı haldeydi, arabadaydı. Son konuştuğunda arabaya bir kişi aldığını söylüyor ama, sonradan başkaları da bindi mi bilmiyoruz. Yabancı uyruklu bir kişi olduğu söyleniyor. En son eşiyle konuşmuş, sesi çok tedirgin geliyormuş. Ben de 23 yıllık bir taksiciyim, daha kaç ölüm yaşanacak? Taksilere kabin istiyoruz" dedi.