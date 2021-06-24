NEREDE? Son dakika: İşten kovulan Kazak kadın sır oldu!

DHA

Antalya'da çalıştığı otelden kovulan Kazakistan vatandaşı Azhar Joldassova'dan (46) 10 gündür haber alamayan ablası Guldana Umirbekova (55),hayatından endişe ettiğini söyledi.

Muratpaşa ilçesinde Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne giden Guldana Umirbekova, kızkardeşi Azhar Joldassova'nın kaybolduğunu bildirdi. Kardeşinden 10 gündür haber alamadığını söyleyen Guldana Umirbekova, hayatından endişe ettiğini söyledi. Polise verdiği ifadesinde, kız kardeşinin Kumluca'da bir otelde çalıştığını belirten Guldana Umirbekova, kardeşinin kaybolduğu günü şöyle anlattı:

"9 aydır kardeşimle birlikte Antalya'dayız. Kardeşimin kullandığı cep telefonu, 14 Haziran saat 13.00'ten sonra kapandı. 19 Haziran tarihinde ise çalıştığı otele gittim ve işten kovulduğunu öğrendim. Otelin, 14 Haziran tarihli kamera kayıtlarını izledim. Kardeşim iş çıkışı bir taksiye biniyor ve yaklaşık 50 metre ilerde taksiden iniyor. Ardından kameranın görüş açısından çıkıyor" dedi.

Ortak bir tanıdıklarının kız kardeşini 18 Haziran tarihinde saat 18.00 sıralarında Güllük Caddesi üzerinde gördüğünü ifade eden Guldana Umirbekova, "Kız kardeşimin yanında da kızıl saçlı bir kadın varmış. Kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Polis, Azhar Joldassova'yı bulmak için çalışma başlattı.