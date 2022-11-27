Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da kayıp Seda Nur'u arama çalışmaları sürüyor - Güncel haberler

Antalya'da kayıp Seda Nur'u arama çalışmaları sürüyor

Antalya'da, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ'ı, arama çalışmaları sürüyor. Dalgıç timi su altında, AFAD ve İHH ekipleri de hem karadan hem drone ile havadan çalışma yürütüyor

Giriş: 27.11.2022 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da kayıp Seda Nur'u arama çalışmaları sürüyor - Güncel haberler
Kayıp Seda Nur'u arama çalışmaları sürüyor
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'da, direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ'ı (21) arama çalışmaları sürüyor.

Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.

EKİPLER, ÖNCEKİ GÜN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, önceki gün arama çalışması başlattı. Ekipler, dün Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.

HEM DENİZDE HEM DE KARADA ARANIYOR

Bugün de devam eden arama çalışmaları kapsamında, Koru Mahallesi'ndeki sahilden başlanarak Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç timi su altında AFAD ve İHH ekipleri de hem karadan hem drone ile havadan arama çalışması yaptı.

ARKADAŞINA "AKŞAM DUYARSIN" DEMİŞ

Öte yandan Seda Nur Uludağ'ın, dün pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Asker eğlencesinde iki kişi yaralandı
Asker eğlencesinde iki kişi yaralandı
Kebapçıda çalışan çocuğun kahreden ölümü! Oradan geçiyordu
Kebapçıda çalışan çocuğun kahreden ölümü! Oradan geçiyordu
Ağıralioğlu'nun sözleriyle ilgili İYİ Parti'den açıklama
Ağıralioğlu'nun sözleriyle ilgili İYİ Parti'den açıklama
2 milyon liralık hırsızlık kamerada
2 milyon liralık hırsızlık kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.