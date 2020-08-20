İHA

Tercan’da annesiyle yaşayan Abdullah Yalman, 9 gün önce kayboldu. Kayıp ihbarında bulunulan Yalman için arama çalışması başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, sonuç alınamayınca da Erzincan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bahçecik Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alanda yürütülen arama çalışmaları sırasında AFAD ekipleri, toprağa gömülü erkek cansız bedeni buldu.

Cansız beden daha sonra hem kimlik tespiti hem de otopsi için morga gönderildi.