Kayıp şahıs çay kenarında bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kayıp ihbarında bulunulan Mevlüt Ören'in (43) cansız bedeni bulundu.

Yenice ilçesinde ikamet eden Mevlüt Ören, yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede arama çalışması yapan ekipler, Ören'i Filyos Çayı'nın kenarında buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.