Kayıp pazarcı aracında vurulmuş halde bulundu

İHA

Antalya'da, geçen cuma günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Osman Şenol (30), aracında ölü bulundu

Manavgat ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 aylık çocuğu bulunan Osman Şenol, 6 Mayıs gecesi saat 02.30 sıralarında Şelale Mahallesi'nde bulunan evlerinden pazarcılık yaptığı kapalı kasa kamyonetiyle ayrıldı. Sabah tüm aramalarına rağmen Osman Şenol'dan haber alamayan ailesi karakola giderek polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamazken, acı haber dün öğle saatlerinde geldi.

Osman Şenol, Antalya-Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içerisinde Manayıt Rampa girişinde yolun sağında bulunan sürücülerin dinlenmek için kullandığı yerde park halindeki kamyonetinde başından vurulmuş olarak bulundu. Aracın yola ters istikamette, Gündoğmuş yönüne dönük olduğu ve Şenol'un aracın yolcu koltuğunda olduğu bildirildi.

Osman Şenol'un cenazesi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından önce Akseki Devlet Hastanesi morguna buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.