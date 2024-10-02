Kayıp olarak aranıyordu, bakın nasıl bulundu | Son dakika haberleri

Kayıp olarak aranıyordu, bakın nasıl bulundu | Son dakika haberleri

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Başakşehir'de kayıp olarak aranan Dursun Uçan(33), arama çalışmalarına katılan ailesi tarafından 8 saat sonra yol kenarında yürürken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Uçan, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KONUM ATTIKTAN SONRA BULUNAMADI

Avcılar'da oturan ve ailesiyle sorun yaşayan Dursun Uçan, otomobiliyle saat 12.00 sıralarında Şamlar Mahallesi, Sazlıdere Barajı mevkiine geldi. Ailesine konum atan Uçan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

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AFAD, SAK ve İHH ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına hassas burunlu köpeklerde katıldı. Uçan'ın attığı konum etrafında yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 8 saat süren arama çalışmalarına katılan yakınları tarafından Uçan, yol kenarında yürürken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uçan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"KENDİNDE DEĞİLDİ" Uçan'ın yakını Kadir Çiftçi, "Biz fark ettik Dursun abiyi, sonra durduk peşinden koştuk. Üstü başı yırtılmıştı kan vardı üzerinde o şekilde, sonra hastaneye götürelim dedik, buraya getirin dediler bize, biz de buraya getirdik. Buradaydık, 4 kilometre falan uzaktı. Sallanarak yürüyordu. Kendinde değildi. İyi değildi. Farkında değildi. Muhtemelen kendinde değildi zaten. Bilmiyorum ambulansa aldılar kendisini o şekilde" dedi. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.