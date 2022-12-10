Kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokakta Mustafa Pullu'nun (76) istinat duvarının dibinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, bölgede önlem aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Pullunun hayatını kaybettiğini belirledi.

İstinat duvarından düştüğü tahmin edilen Pullunun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Öte yandan, ailesinin Pullu için 8 Aralıkta polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.