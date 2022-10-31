Kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

İHA

Erzincan'da, kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Bir süre önce kayıp ihbarı yapılan Eyüp C.'nin bulunması için çalışma yürüten güvenlik güçleri, Sakaltutan Geçidi üzerindeki ormanlık alanda ağaçtan iple asılı cansız bedenle karşılaştı.

Yapılan kimlik tespitinde cansız bedenin Eyüp C.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cansız beden otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.