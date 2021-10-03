Kayıp öğretmenden acı haber!

Erzurum'da trafik kazasında hayatını kaybeden İngilizce öğretmeninin cansız bedeni jandarma ekiplerince bulundu.

Tekman Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmenliği yapan Aykut Mandıralı, 1 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde otomobiliyle ilçeden şehir merkezine gitmek üzere yola çıktı. Mandıralı'dan uzun süre haber alamayan meslektaşlarının güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine jandarma ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bölgede arama yapan ekipler, gece saatlerinde ilçeye bağlı Aziziye Mahallesi yakınlarındaki ağaçların arasında kaza yapan otomobili gördü. İncelemede Mandıralı'nın kazada hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Mandıralı'nın cansız bedeni, Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.