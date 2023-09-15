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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'den acı haber geldi: Kayıp öğretmen otomobilinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Kayıp öğretmenden 10 gün sonra acı haber geldi!

        Mersin'de 5 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu emekli öğretmen, ağaçlık alana devrilen otomobilinde ölü bulundu. Erdoğan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:54
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        Kayıp öğretmenden 10 gün sonra acı haber!
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        Mersin'de, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu.

        AA'nın haberine göre, Toroslar ilçesinde, 5 Eylül'de Çelebili Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Erdoğan'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        İlçenin Kepirli yolu mevkisindeki ağaçlık alana yuvarlanmış otomobili görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, araçta sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kimlik kontrolü yapılması üzerine, yaşamını yitiren kişinin, ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu emekli coğrafya öğretmeni Abdullah Erdoğan (55) olduğu belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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        #mersin haberleri
        #Toroslar İlçesi
        #Son dakika haberler
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