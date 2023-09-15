Kayıp öğretmenden 10 gün sonra acı haber geldi!
Mersin'de 5 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu emekli öğretmen, ağaçlık alana devrilen otomobilinde ölü bulundu. Erdoğan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı
Mersin'de, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu.
AA'nın haberine göre, Toroslar ilçesinde, 5 Eylül'de Çelebili Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Erdoğan'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.Fotoğraf: İHA
İlçenin Kepirli yolu mevkisindeki ağaçlık alana yuvarlanmış otomobili görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, araçta sürücü koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Fotoğraf: AA
Kimlik kontrolü yapılması üzerine, yaşamını yitiren kişinin, ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu emekli coğrafya öğretmeni Abdullah Erdoğan (55) olduğu belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.