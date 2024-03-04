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        Kayıp mürettebat için DNA testi yapılacak

        Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Bölgede dün bulunan cansız bedenin kayıp mürettebattan olup olmadığı ise DNA testiyle belirlenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:24
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        Kayıp mürettebat için DNA testi yapılacak
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        Marmara Denizi'nde, İmralı Adası açıklarında dün sabah balıkçılar tarafından su yüzeyinde bulunan cesedin, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

        DHA'nın haberine göre üzerinde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, 15 Şubat'ta batan gemideki kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığının belirlenmesi için ailelerden DNA örneği alındı.

        BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

        Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç (33) ile yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedenlerinin bulunmasının ardından çalışmalarda 19'uncu güne girildi. Gemi enkazındaki aramalar sonlandırılırken, Karacabey ve Gemlik sahilleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahil şeridinde su üstünde ve karada çalışmalar yürütülüyor. Balıkçı gırgırları ve tekneleriyle de arama çalışmalarına destek verilirken, balıkçılar, dün sabah su yüzeyine çıkmış 1 cansız beden buldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE

        Üstünde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığının belirlenmesi için, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden DNA örneği alındı. Cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

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