Kayıp mandalar silahla öldürülmüş!

İHA

Kastamonu'da bir vatandaş, kaybolan mandalarını ormanda silahla vurulmuş halde buldu.

Hanönü ilçesi Hocavakıf köyünde yaşayan Hamdi Erkan'ın beslediği 3 manda kayboldu. Erkan, aramaya çıktığı mandalarını ormanlık alandı hareketsiz buldu. Erkan, kontrolünde mandaların silahla vurulduğunu tespit etti.

2'SİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Mandalardan 2'sinin öldüğünü gören Erkan, yaralı haldeki mandayı ise tedavi edilmek üzere veterinere götürdü. Ancak manda hayati tehlike sebebiyle kesildi.

"YEM OLARAK KULLANIYORLAR"

Jandarma ekipleri ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mandalarının avcılar tarafından öldürüldüğünü düşündüklerini söyleyen Hamdi Erkan, ölen mandaların yabani hayvanları avlamak isteyen şahıslar tarafından yem olarak kullanıldığını tahmin ettiklerini ifade etti.