Kayıp liseli gençten umutlandıran gelişme

Adana’nın Kozan ilçesinde 8 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kaybolan lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek'i arama çalışmaları sürüyor.
Kozan’ın Hacımirzalı Mahallesi'nde 8 gün önce evden çıkıp ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından kayıplara karışan Hakan Demiryürek'i (19) bulmak için polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekipleri iz takip köpekleriyle seferber oldu. Şu ana kadar kendisine ulaşılamayan Demiryürek'in kendisine yeni bir ayakkabı aldığı ortaya çıktı.
Anne Türkan Demiryürek, her yerde oğlunu aradıklarını ve eve dönmesini istediğini belirterek, en son 2 Ekim’de yanında bir arkadaşı ile birlikte çarşıdan siyah bir ayakkabı aldığını öğrendiklerini anlattı. Oğlunun bir yerde saklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Demiryürek, “3 yaşındaki kızım her gün akşam 'Hakan ağabeyim gelecek' diyor. Dronla her yerde aradık. En son çarşıda yanında bir arkadaşı ile birlikte ayakkabı almış kendine. Kardeşleri çok özledi. Bence bir yerde korkuyor, saklanıyor. Bize ulaşmadı daha, haber bekliyoruz. Yeter ki iyi olduğunu bilelim. Zeytinlikler, buradaki dağlar, her yer arandı. Aranmayan yer kalmadı” dedi.
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