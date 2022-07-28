Kayıp kuaförden acı haber!

İHA

Tekirdağ'da dün kaybolan 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu, ormanlık alanda ölü bulundu.

Saray ilçesinde kuaförlük yapan İrem Çakıroğlu'ndan dün haber alamayan yakınları Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp ihbarında bulundu. En son dün öğle saatlerinde Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi istikametine otomobiliyle çıktığı belirlenen Çakıroğlu için arama çalışması başlatıldı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Polis ekiplerinin yanı sıra ailesi ve arkadaşları tarafından da aranan İrem Çakıroğlu'nun otomobili Saray ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde ormanlık alanda bulundu. Çakıroğlu’nun cansız bedeni ise otomobiline yaklaşık 100 metre mesafede asılı olarak bulundu.

Acı haberle olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, Çakıroğlu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.