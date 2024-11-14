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        Haberler Gündem Kayıp kızlara ulaşıldı! Emniyet harekete geçti! - Güncel haberler

        Kayıp kızlara ulaşıldı! Emniyet harekete geçti!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı bir anne babayı daha evlatlarıyla kavuşturdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 21:03 Güncelleme: 14.11.2024 - 21:03
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        Kayıp kızlara ulaşıldı!
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        Geçtiğimiz günlerde programa konuk olan baba Gökhan, kızı Dijle’ye ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini söylemiş ve isyanıyla çok konuşulmuştu.

        SADECE DİJLE DEĞİL, MERVE DE KAYIP!

        Baba Gökhan’ın isyanının ardından Dijle’nin birlikte kaybolduğu anlaşılan arkadaşı Merve’nin annesi de programa bağlanmış ve iki ebeveynin kızlarının birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

        DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME YAYINLARI İHBAR KABUL EDİLDİ

        17 yaşındaki kayıp kızlar Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının istikrarlı yayınlarının ardından bulundu. Polis ekipleri gece yarısı düzenlenen bir operasyonla Dijle ve Merve’yi bulundukları evden alıp sağlık kontrolüne, ardından çocuk koruma merkezine götürdüler. İki kızın pedagog eşliğinde ifadeleri alınacak.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü iki kayıp kızın bulunduğu evi temin eden kişi ya da kişileri de soruşturmaya dahil etti.

        İşte programda bugün ekrana gelenler;

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        #didem arslan yılmaz
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