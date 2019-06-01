Vali Akbıyık açıklama yaptı

Hakkari’de 5 günden buyana kendisinden haber alınamayan Sümbül Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Selcan Özatak’ın cansız bedeni Biçer Mahallesi Katraması deresinde bulundu. Sabah saatlerinde çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri olay yerine giderek genç kızın cansız bedenini dereden çıkardı. İlk belirlemelere göre, suda boğulan Özatak'ın ölümüyle yakınları yasa boğulurken, talihsiz kızın cansız bedeni ambulansla otopsi yapılmak üzere Hakkari devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane önünde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 27 Mayıs'tan beri kayıp olan kızımız Sercan Özatak’ın bugün cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, olayın cinayet mi veya intihar mı olduğunun otopsi işlemlerinin ardından netleşeceğini söyledi.