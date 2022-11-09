Kayıp kızdan 3 gün sonra acı haber!

İHA

Hatay'da, 3 gün önce narenciye bahçesinde çalıştığı sırada ortadan kaybolan Fidan Tunç (15) ölü bulundu.

Erzin ilçesinde narenciye bahçelerinde işçi olarak çalışan Fidan Tunç, iddiaya göre, 3 gün önce çalışmak için gittiği bahçede ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Fidan'ın ailesi kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Fidan Tunç, başka bir narenciye bahçesinde ölü bulundu. Genç kızın ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.