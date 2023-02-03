Kayıp kişinin cansız bedeni barajda bulundu

İHA

Denizli'de, barajda erkek cansız bedeni bulundu.

İHA'nın haberine göre, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda balık tutan vatandaşlar suyun üzerinde erkek cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, cansız bedeni barajdan çıkardı.

Yapılan incelemede baraj kıyısında terk edilmiş bir araç ve ceket bulan ekipler, cansız bedenin kayıp olarak aranan Halil Akbalık'a ait olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda cansız beden, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.