Kayıp kişi, evinin karşısındaki metrukta ölü bulundu

Denizli'de, iki gündür aranan Ali Çetinel (66), evinin karşısındaki metruk binada ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile birlikte yaşayan emekli Ali Çetinel (66), dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Çetinel'den bir süre haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Aile yakınları çevrede yaptığı aramada Çetinel'e ulaşamadı. Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını izleyen aile, Çetinel'in evinin önünden birkaç defa geçtiği görüldü. Çetinel'in oturduğu evin karşısında bulunan metruk evi kontrol eden aile yakınları, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çetinel'in cansız bedenini, Denizli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.