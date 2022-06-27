Kayıp kişi bir hafta sonra denizde bulundu

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Trabzon'da bir haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni denizden çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Limanı açıklarında bir erkek cansız bedeni gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cansız bedenin, 19 Haziran günü kaybolan 45 yaşındaki Mustafa Salih'e ait olduğunu belirlendi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.