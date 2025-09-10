Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp kişi baraj göletinde bulundu | Son dakika haberleri

        Denizli'de kayıp olarak aranan kişi baraj göletinde bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni baraj göletinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 18:27 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:27
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Hasan Yiğit'ten (25) pazar akşamından beri haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Ekipler, Yiğit'in Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti civarına gitmiş olabileceği bilgisi üzerine pazartesi günü bölgede arama çalışması başlattı.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.

        Dalgıçların çalışmasıyla suda bulunan Yiğit'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        #denizli haberleri
        #pamukkale
        #baraj göleti
        #Son dakika haberler
