Otobüs içinde kaybetti

05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakan Bulut'un haberine göre, Mersin 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan Nilüfer Büyükcan, tatil için Eskişehir’e gitti. Nilüfer Büyükcan, 31 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerinde Eskişehir’den şehirlerarası otobüsüne binerek, Mersin’e doğru hareket etti. Nilüfer Öğretmen, 4 yıldır beslediği, “kırmızı yanaklı” olarak adlandırılan Tonti isimli dişi kaplumbağasını bir kutunun içerisine yerleştirdikten sonra, yolculuk sırasında oturduğu koltuğun altına koydu.
İçinde bulunduğu kutunun bir bölümünü yırtan Tonti, dışarı çıkarak dolaşmaya başladı. Sabah saatlerinde yolcu indirmek için Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne (TAŞTİ) gelen otobüs içerisinde görevli personel kaplumbağayı fark ettiler. Nilüfer Öğretmenin uyuduğu sırada otobüs çalışanları kimin olduğunu bilmedikleri kaplumbağayı terminal içerisindeki ağaçlık alana bıraktı.
KAPLUMBAĞASININ OLMADIĞINI FARK EDİNCE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Otobüs Mersin’e vardığında uyanan Nilüfer Büyükcan, kutu içerisine baktığında kaplumbağasının olmadığını fark etti ve durumu otobüs personeline iletti. Otobüs personelinden “Kaplumbağa otobüs içerisinde geziyordu, kimin olduğunu bilmiyorduk ve diğer yolcular korkmasın diye Tarsus’ta terminal bahçesine bıraktık” cevabını alan Nilüfer Öğretmen hemen Tarsus’a geldi. Terminal bahçesinde saatlerce kaplumbağasını arayan, fakat bulamayan Nilüfer Öğretmen, büyük üzüntü yaşadı ve telefon numarasını TAŞTİ’de görevli Büyükşehir personeline bıraktı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi TAŞTİ personellerinden Şakir Eren, bahçe bakımı sırasında ağaçların altında kaplumbağayı gördü ve hemen koruma altına alarak, Nilüfer Büyükcan’a haber verdi.
Bir kez daha Tarsus’a gelen ve 4 yıldır canı gibi sevdiği kaplumbağasına yeniden kavuşan Nilüfer Büyükcan, başından geçenleri anlattıktan sonra, “Çok sevdiğim kaplumbağama yeniden kavuşmuş olmaktan dolayı çok sevinçliyim. Hem duyarlılıklarından dolayı hem de hayvan severliklerinden dolayı Büyükşehir personeline sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
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