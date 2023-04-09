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Şırnak'ta dün kaybolan kadından acı haber geldi!

Şırnak'ta, dün akşam saatlerinde kaybolan kadının derede cansız bedeni bulundu

Giriş: 09.04.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıp kadından acı haber! Şırnak'ta kaybolan kadının cansız bedeni bulundu - Güncel haberler
İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ikamet eden 46 Havva Güzel, dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Güzel'e ulaşamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince ilçe genelinde arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, ilçe merkezinden geçen Singever Deresi yakınlarında Hava Güzel'in olduğu değerlendirilen eşarp buldu. Ardından arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı.

Sabah saatlerinde dere yatağında kadının cansız bedenine ulaşıldığı ve otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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