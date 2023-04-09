Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ikamet eden 46 Havva Güzel, dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Güzel'e ulaşamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince ilçe genelinde arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, ilçe merkezinden geçen Singever Deresi yakınlarında Hava Güzel'in olduğu değerlendirilen eşarp buldu. Ardından arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı.

Sabah saatlerinde dere yatağında kadının cansız bedenine ulaşıldığı ve otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.