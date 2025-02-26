Kayıp Jakobs aranıyor!
Ismail Jakobs'un aşil tendonundaki ağrı bir türlü geçmiyor. Şimdiden 10'un üzerinde maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor
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Galatasaray’ın Monaco’dan mecburi satın alma maddesiyle kiraladığı Ismail Jakobs sahaya çıkmakta zorlanıyor.
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25 Ocak’taki Konyaspor mücadelesinden bu yana forma giyemeyen Senegalli’nin aşil tendonundaki ağrılar dinmiyor.
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Aşil tendonunun içinde devam eden kasta yırtık meydana gelen Jakobs uzun süredir fizyoterapi görüyor.
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Florya’da ayak bileğine buz bandı bağlı dolaşan 25 yaşındaki sol bek kulüp personelleri dışında özel profesyoneller de tuttu.
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Kendi diyetisyeni ve fizyoterapisti bulunan Jakobs’un ağrıları özel programlara rağmen dinmiyor.
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Kendi diyetisyeni ve fizyoterapisti bulunan Jakobs’un ağrıları özel programlara rağmen dinmiyor.
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Tekrarlama riski bulunan bir sakatlık geçiren Senegalli’nin 2 ila 3 hafta arasında bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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Diğer yandan Eren Elmalı ise Fenerbahçe derbisiyle sınıfı geçen bir performans ortaya koydu.
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Fizik kalitesiyle takıma katkı sunan Eren derbide beş atak keserek takımı adına en çok defansif aksiyon üreten isim oldu.
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