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        Haberler Gündem Güncel Çöplükte dehşet! Kaybolan işçinin cenazesi tonlarca çöpün altında bulundu! - Güncel haberler

        Çöplükte dehşet! Kaybolan işçinin cenazesi tonlarca çöpün altında bulundu

        Kayseri'de feci bir olay meydana geldi. Kentte dün kaybolan işçinin cansız bedeni tonlarca çöpün altından çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:41
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        Kayıp işçi tonlarca çöpün altından çıktı!
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        Kayseri'de Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesisleri'nde kaybolan işçinin cansız bedenine, tonlarca çöpün altında ulaşıldı.

        İHA'da yer alan habere göre Kayseri - Ankara karayolu üzerinde bulunan Molu Düzenli Çöp Toplama ve Kompost Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde Z.M.'nin (45) kaybolduğu ihbarı yapıldı.

        Çöp toplama aracının boşalttığı çöplerin altında kaldığı iddia edilen Z.M.'yi aramak için jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve ANDA ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler, iş makineleri yardımıyla çöplerin boşaltıldığı alanda Z.M.'yi arama çalışması başlattı. Yoğun yağış nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, bugün erken saatlerde gönüllülerin de katılımıyla yeniden arama çalışması başlatıldı.

        Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Z.M.'nin cansız bedeni, çöpler arasından çıkartıldı. Talihsiz işçinin cenazesi incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #kayseri
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