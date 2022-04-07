Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı!

Son dakika: Kayıp iş insanı Malatya'dan gelen bir çete tarafından kaçırıldı!

İHA

Bir iş görüşmesi için Adıyaman'a geldikten bir süre sonra Malatya'dan gelen bir suç şebekesi tarafından fidye için kaçırılan iş insanı, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, geçen hafta bir iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen Şırnaklı iş insanı Kamil Sunar, geçen cumartesi günü ortadan kayboldu.

Sunar'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen Gölbaşı ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, iş insanı Kamil Sunar'ın aracını ilçede bulunan Çetintepe Barajı yakınlarında terk edilmiş halde buldu.

POLİS, SİLAH ZORUYLA KAÇIRILDIĞINI TESPİT ETTİ

Polisin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde iş insanı Kamil Sunar'ın, Malatya'dan Gölbaşı ilçesine birkaç farklı araçla gelen Erhan Y., Ümit İ., Muharrem A. ve Gülseda Ü. tarafından silahla kaçırıldığı tespit edildi. Gölbaşı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, iş insanı Sunar'ın tutulduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan adrese Doğanşehir ilçe Emniyet Amirliği ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi.

1'İ KADIN 4 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Elleri ve ayakları bağlanıp, ağzı bantla kapatılan iş insanı Kamil Sunar'ın kurtarıldığı operasyonda, fidye için olayı gerçekleştirdiği belirtilen 1'i kadın 4 kişilik suç şebekesinin üyeleri de yakalanarak gözaltına alındı. Erhan Y., Ümit İ., Muharrem A. ve Gülseda Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Gölbaşı Adliyesi'ne sevk edildi.

TAŞ OCAĞINDA BİR ARAYA GELİP, PLAN YAPMIŞLAR

Suç şebekesinin, kaçırılma olayı öncesinde Doğanşehir ilçesinde bulunan bir taş ocağında bir araya gelerek plan yaptıkları, daha sonra üzerlerine kayıtlı olmayan bir telefon ile iş insanı Kamil Sunar'ı arayarak iş görüşmesi teklifinde bulundukları ve buluşma yerini de Çetintepe Barajı yakınlarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların, fidye için iş insanı Kamil Sunar'ın ailesiyle henüz iletişime geçemeden polis baskınıyla yakalandıkları da belirtildi.