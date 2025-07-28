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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp İngiliz turist ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Muğla'da kaybolan İngiliz turist ölü bulundu

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki günden beri aranan İngiliz turistin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:46 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:46
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        Kayıp İngiliz turist ölü bulundu
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        Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ne tatile gelen İngiltere vatandaşı Joseph Alexander Gıfford'un (79) yakınları, iki gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince drone ve iki arama kurtarma köpeğinin de desteği ile arama çalışması başlatıldı.

        Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ndeki tarihi Kaya Mezarları mevkisinde bulunan Gıfford'un cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #İngiliz turist
        #Son dakika haberler
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