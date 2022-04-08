Kızılırmak'ta yürütülen arama çalışmaları; Kırşehir, Ankara, Çorum, Tokat, AFAD dalgıçları, jandarma, emniyet birimleri su altı arama ekipleri UMKE ve 112 ekiplerinin de desteklediği 130 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için Kızılırmak bölgesinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 40 kilometrelik alan tarandı.
ARAMA ÇALIŞMALARINA HELİKOPTER DESTEĞİ
Kayıp genç Hasan Aydoğan’ı bulmak için Kızılırmak’ta devam eden arama çalışmalarına helikopter desteği sağlandı. Geçtiğimiz günlerde kaybolan Hasan Aydoğan’ı bulmak için Kızılırmak’ta yürütülen aramalara aralıksız olarak devam ediliyor. AFAD, UMKE, Jandarma ve Polis Sualtı Ekiplerince devam eden aramalara çevre illerden gelen ekiplerin desteği ile devam edilirken, aramalarda dron ve sualtı kameraları gibi ileri teknoloji cihazlar da kullanılıyor. Yerel unsurların da katıldığı arama çalışmalarına bugün de Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen helikopter katıldı. Vali İbrahim Akın’ın bizzat katılımıyla yapılan arama çalışmalarına Kızılırmak ve Hirfanlı Barajı yatağında devam edildi.
NE OLMUŞTU?
Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir(18), 14 gün önce 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulunduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonrası Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan 2 kişi gözaltına alınıp cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. Kayıp ihbarından 3 gün sonra ise Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
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