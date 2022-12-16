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Kayıp giden bir adamın hikayesi

Kariyerinin başlangıcında 'Yeni Pele' olarak tanımlanan ve henüz 14 yaşında A takım düzeyinde futbola giriş yaptığında birçok rekoru kıran Freddy Adu, artık 33 yaşında. Freddy Adu zirveden dibe giden hikayesini anlattı

Giriş: 16.12.2022 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünya futboluna hızlı bir giriş yapan ve 'yeni Pele' olarak adlandırılan Freddy Adu'nun kariyeri beklenenden erken bir şekilde düşüşe geçti. Freddy Adu geçmişte yaşadıklarını, kariyerini ve gelecek planlarını Sportbible'a anlattı.

  • Freddy Adu 1989'da Gana'da doğdu. 8 yaşındayken ailesinin kazandığı Green Card ile ABD'ye taşındı. Adu'nun hayatı da burada şekillenmeye başladı.

    Freddy Adu, ABD'ye taşındıktan kısa süre sonra bir futbol antrenörü tarafından keşfedildi ve kendinden yaşça büyük çocuklarla maçlara çıktı. 14 yaş altı bir turnuvada İtalyan ekiplerinden Lazio, Juventus gibi takımların dikkatini çekti. Adu o turnuvada gol kralı oldu ve en değerli oyuncu seçildi. 

  • 'YENİ PELE' OLARAK ANILDI

    Freddy Adu genç yaşında o kadar çok ünlenmişti ki henüz 14 yaşında 'Yeni Pele' olarak anılıyordu. 2004 yılında ise ABD'de profesyonel sözleşme imzalayan en genç oyuncu oldu. Bu tarihten üç ay sonra ise forma giyen en genç oyuncu oldu. Adu, 17 Nisan'da ise topu ağlara gönderdi ve bir rekora daha imza atarak MLS tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu. 

  • MİLYON DOLARLIK ANLAŞMALAR

    Kariyerine rüzgar gib başlayan Freddy Adu, 13 yaşındayken Nike ile 1 milyon dolar'lık sponsorluk anlaşması imzaladı. 14 yaşında ise MLS'nin en çok kazanan oyuncusu oldu. O dönemlerde yıllık 500 bin dolar'lık sözleşmeler bile astronikti ve Adu, 1 milyon dolar kazanıyordu.

     

  • Reklam çekimleri, sponsorluk anlaşmaları, şehir şehir gezip taraftarlarla buluşması... Adu, tüm bunlar hakkında, "14 yaşında ligin en çok kazanan oyuncusu olmak, büyük sponsorluklar yapmak ve getirdiği sorumluluklar vardı. Maçlara takımdan çok önce gidiyordum. Tüm buluşmalara katılmalıydım. Taraftarları selamlamalıydım. O zamanlar düşünmedim ama şimdi düşündüğümde... Bütün bunları yapmak zorunda olan 14 yaşında bir çocuk düşünün. Zordu. Bana hiçbir faydası olmadı. Dikkatim çok dağıldı. Bu şeylerden ötürü, hemen performans göstermem için bana ekstra baskı yaptı. 14 yaşındayken bir oyuncu olarak çok çalışmanız gerekiyor ki gelişim sağlayabilmeniz lazım. Benimse böyle bir zamanım, imkanım yoktu. Performans gösteremediğim zaman da yedek kulübesine düşüyordum. Eleştiriler başlıyordu. Bir oyuncu olarak gelişemedim." dedi.

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