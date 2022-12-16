''EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BENFICA''
18 yaşına kadar gelişimini sürdüren Adu, Avrupa kulüplerine transfer olmak için serbestti. Portekiz devi Benfica, Adu'nun haklarını almak için 2 milyon dolar bonservis ödedi.
Adu, Portekiz günleri hakkında, "Benfica'dayken ilk yılımda 3 farklı teknik direktörüm oldu. Biraz fazlaydı. Farklı bir takımda oynamak iyi olur diye düşünmüştüm, Avrupa'da daha çok gelişir, istikrarlı bir oyuncu olurum diye hayal etmiştim. Olmadı. Benfica, kariyerim için en yanlış kararım oldu. Benim en büyük pişmanlığımdır. O zamanlar dikkat dağıtıcı şeylerle başa çıkacak kadar olgun değildim. Oyunum geriye gitti. İyi oynayamıyordum ve böylece farklı farklı takımlara kiralanma