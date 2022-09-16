Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

İHA

Denizli'de, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğun cansız bedeni bulundu. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde inşaata çalışmak için gelen işçiler, yerde kanlar içinde yatan genci görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybetti belirlendi.

ARAŞTIRMADA KAYIP ÇOCUK ÇIKTI Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin, Hasan Arda Koç (15) olduğu ortaya çıktı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ İnşaatın 3. katından düştüğü tahmin edilen Koç ile ilgili ailesi tarafından bir gün önce kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.