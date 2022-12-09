DHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Hüseyin Sezer'in (30) cansız bedeni barajda bulundu.

Kargalık Mahallesi'nde ikamet eden ve mantarcılıkla uğraşan Hüseyin Sezer ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Cep telefonundan dün akşam saatlerinde Korkuteli Sulama Barajı yakınlarında durum paylaşımı yaptığı belirlenen Hüseyin Sezer için arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hüseyin Sezer'in su kıyısında eşyalarına ulaştı. Antalya'dan sualtı kurtarma ekiplerinin çağırmasıyla barajda arama yapıldı. 1 saatlik arama sonrası Hüseyin Sezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Sezer'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.