Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp gemi mühendisinden haber yok!

        Fuar için Dubai'ye giden gemi mühendisinden haber alınamıyor

        Gemi inşaat ve makine mühendisi 38 yaşındaki Sadık Birincioğlu'ndan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine fuar için gittiği 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:30 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp gemi mühendisinden haber yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce´deki özel bir firmaya danışmanlık ve satış hizmeti veren, evli ve 1 çocuk babası Sadık Birincioğlu, fuar nedeniyle 22 Ağustos'ta Dubai'ye gitti. Birincioğlu, Dubai'deki Sharjah Havalimanı'na indikten sonra kız kardeşine mesaj atarak, pasaportuna el konulduğunu belirtti. Birincioğlu'ndan, daha sonra haber alınamadı.

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

        Birincioğlu´nun babası Hüseyin Memiş, Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu. Memiş, oğlunun lisans eğitimini Glasgow Üniversitesi´nde birincilikle tamamladığını söyleyerek, "Diğer ülkelerden önemli teklifler almasına rağmen `Ben ülkem için eğitim gördüm. O yüzden Türkiye´de çalışacağım´ diyerek teklifleri reddetti. Oğlum, vatansever bir insan olarak Türkiye´ye hizmet etmek için geldi. Kendisi Yalova´da ikamet ediyordu ve Düzce´deki özel bir şirkete danışmanlık ve satış hizmeti veriyordu" dedi.

        REKLAM

        'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

        Memiş, oğlunun, işiyle alakalı dünyadaki uluslararası fuarlara katıldığını söyleyerek, "22 Ağustos´ta bana telefon edip Dubai´ye gideceğini söyledi. Dubai´ye indiğini kız kardeşine haber vermiş. Kardeşine, Sharjah Havalimanı´nda pasaportunun alındığını söylemiş. Sonrasında kendisiyle herhangi bir şekilde irtibat sağlayamadık. Haber almak için Dubai Konsolosluğu´nun sitesine girip mesaj yazdım; ama cevap vermediler. Daha sonra Büyükelçiliğe mesaj yazdım; `Polise sorduk, henüz yanıt alamadık. Cevap geldiğinde size bilgi vereceğiz´ şeklinde cevap geldi. Burada bir çare bulurum diye Ankara´ya gelip Dışişleri Bakanlığı ve CİMER´e de yazılı olarak müracaat ettim. CİMER´den, `Biz, konuyu gerekli yerlere iletip sizleri de bilgilendireceğiz´ cevabını aldım. Yardım istiyoruz. Oğlumun hayatından endişe ediyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        Memiş, oğlunun Dubai´de telefonuna el konulduğunu, bu yüzden sesli mesaj yoluyla kardeşine ulaştığını söyleyerek, "Oğlum, daha önce soyadını değiştirdiği ve hem eski hem de yeni soyadı ile Dubai´ye giriş yaptığı için kendisini sorguladıklarından bahsetmiş" dedi.

        Sadık Birincioğlu´nun annesi Hülya Tekin ise "Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden, oğlumun sağ salim geri getirilmesini rica ediyorum. 15 gündür oğlumdan ses yok. Ben, kardeşi, babası içimiz yanarak bekliyoruz. 1 yaşında çocuğu var oğlumun. İçimiz yanıyor. Gece, gündüz uyuyamıyoruz, oğlumuzun yolunu bekliyoruz. Oğlum daha önce başka bir ülkeye giderken böyle bir sorun yaşamamıştı" ifadelerini kullandı.

        SESLİ MESAJLARDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

        Öte yandan, Birincioğlu´nun Dubai´de yaşadığı sorunlar kız kardeşine attığı sesli mesajlara yansıdı. Birincioğlu, sesli mesajlarda, havalimanında güvenlik güçlerince tutulduğunu söyleyerek, "Beni sorguladılar burada. Geldim geleli buradayım. Şu anda iyiyim bir sıkıntı yok. Gümrük bölgesinde bekliyorum. Bir ara dışarı çıktım; ama geri aldılar. Bulunduğum yeri söyleyeyim ki bilinsin. Belki bulmak zor olur, ondan dolayı söylüyorum. Bir daha ne zaman mesaj atarım bilmiyorum. Size mesaj atamazsam avukat gelirse iyi olur. Merak etmesinler, her şey çözülür inşallah. Telefon adamlarda, vermiyorlar. Ben sabah geldim, 05.00´te buraya inmiştik. Soyadımdan dolayı bir sorun oldu. Pasaportumu alıp beni dışarı çıkardılar. Sonra dışarıda bir arkadaşımla kahve içtik. Ardından havalimanından beni arayıp oraya gelmemi rica ettiler. Havalimanına geldiğimde telefonumu da aldılar. O zamandan beri de bekliyorum. Ara ara yarım saatlik, bir saatlik sorular soruyorlar, sonra geri bırakıyorlar. Sorun soyadımla alakalı değil de burada tanıdığım insanlarla ilgili görünüyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        "Yemeği geç getirdin" diyerek garsonu dövdüler!
        "Yemeği geç getirdin" diyerek garsonu dövdüler!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
        Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz
        MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Habertürk Anasayfa